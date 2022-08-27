​«Химки» пока не уволят Писарева

Под руководством Николая Писарева «Химки» проиграли все три матча в Российской премьер-лиге – «Ахмату» (1:3), «Локомотиву» (0:3) и «Сочи» (1:4). Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет подмосковного клуба, допустил увольнение Писарева с должности главного тренера. Впрочем, принимать такое решение в ближайшее время в клубе не будут. Об этом рассказал Дмитрий Ульянов, занимающий пост генерального директора «Химок».

«Пока [тренер работает]. Ясно, что нас не удовлетворяет результат, это однозначно. А о том, какие выводы делать, мы еще не думали», - высказался Ульянов, чьи слова приводит ТАСС.

Следующим соперником «Химок» в РПЛ будет «Оренбург».