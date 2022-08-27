​Фанаты «Локомотива» недовольны номером новичка команды

В среде болельщиков «Локомотива» не оценили тот факт, что албанский новичок команды Марио Митай взял себе номер 12.

Стоит напомнить, что активные фанаты «Локомотива» бойкотируют матчи из-за внедрения в России системы с электронными паспортами болельщика. Клуб на время бойкота накрыл фанатские сектора полотном с номером 12, символизирующим болельщиков.

Важно отметить, что под 12 номером в «Локомотиве» никто не выступал с 2002 года.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 28 августа. Соперником «железнодорожников» будет «Оренбург».