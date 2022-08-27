Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о причине его конфликта с российским журналистом и инсайдером Иваном Карповым.

«Он захотел себя пропиарить. Дело в том, что он сейчас работает на «Локомотив». Это *** [плохой человек] Карп. Он сказал, что в течение 15 дней деньги придут в Москву за трансфер Алексиса Бека Бека. Я же сказал, что не придут. Я просил скриншот по платёжке. Когда подошло время, я спросил за платёжку. Когда прошло 15 дней я просто спросил: «Где деньги за Бека Бека»? «Динамо» не смогло подписать игрока из Израиля, а у «Локомотива» получилось. Скажу так… «Бело-голубые» делают или хотят сделать всё законно, а «Локомотив» решает вопросы, уходя от санкций через криптовалюту. Но рано или поздно привлекут президента одной или другой команды», — сказал Селюк.

«Локомотив» после шести туров чемпионата России набрал шесть очков, расположившись на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «железнодорожники» сыграют на своём поле против «Оренбурга».