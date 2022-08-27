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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, какие клубы заинтересованы в Кокорине

 
27 Августа 2022 • 13:13 Комментировать
Фиорентина
...
Наполи
1 3.35 X 3.60 2 2.10
28.08 21:45

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорин, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны кипрского «Ариса» и нескольких клубов РПЛ.

«Да, «Арис» сделал предложение «Фиорентине» об аренде Кокорина. Некоторые российские клубы тоже сделали предложения, это правда. Шансы на то, что Кокорина могут отпустить, есть всегда. Это в интересах «Фиорентины», чтобы их актив был задействован в правильном направлении», — приводит слова Бердышева «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт 31-летнего Кокорина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 800 тысяч евро.

За «Фиорентину» российский нападающий выступает с января 2021 года. В общей сложности в составе «фиалок» футболист провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Трансферы футбола - лето 2022
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