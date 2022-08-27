Колосков назвал трёх претендентов на чемпионство в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков перечислил главных фаворитов нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

В разговоре с Betonmobile.ru он заявил, что самые реальные шансы на трофей у трех клубов: «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. По мнению Колоскова, «Динамо» не сможет составить конкуренцию этой троице.

«Из этих трех клубов определится победитель. До начала чемпионата мне только «Зенит» казался фаворитом, а сейчас однозначности уже нет», - сказал Колосков.

По итогам шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» и ЦСКА делят второе место.