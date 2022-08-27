Мостовой оценил трансфер Кейта в «Спартак»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о переходе сенегальского нападающего Бальде Кейта в московский «Спартак».

«Бальде - это хороший уровень. Тем более ему 27 лет, хороший возраст. Думаю, хорошо себя проявит, он поиграл в Европе», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Бальде известен в Европе по выступлениям за миланский «Интер» и «Монако».

В московский клуб нападающий перешел в статусе свободного агента. С игроком был подписан контракт на три года.

Сегодня, 27 августа, «красно-белые» проведут очередной матч в чемпионате России. Противостоять команде Гильермо Абаскаля будет воронежский «Факел».