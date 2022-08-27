Романцев оценил шансы Сёмина вернуться в «Локомотив»

Легендарный российский специалист Олег Романцев, поработавший в московском «Спартаке», поделился мнением о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост главного тренера столичного «Локомотива».

«Тренеры не стареют, а становятся мудрее. Возраст в нашей профессии определяется только результатами. Так что возвращению Семина буду очень рад», - передает слова Романцева «Спорт-экспресс».

Напомним, что Юрий Павлович покинул пост наставника «железнодорожников» в 2020 году. После этого он поработал в клубах «Красава» и «Ростов».

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, а также шесть раз выигрывал кубок страны.