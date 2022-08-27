Агент Роши высказался о трансфере в ЦСКА

Футбольный агент Игорь Кампеделли, который представляет интересы защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, высказался о потенциальном переходе своего клиента в московский ЦСКА.

«Какая ситуация с трансфером Роши? Еще ничего неизвестно и непонятно», - передает слова представителя футболиста Sport24.

Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры по трансферу, но пока не могут договориться.

27-летний центральный защитник выступает за португальский коллектив с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2023 года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Роши составляет 1,5 миллиона евро.