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Агент Роши высказался о трансфере в ЦСКА

 
27 Августа 2022 • 09:51 Комментировать

Футбольный агент Игорь Кампеделли, который представляет интересы защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, высказался о потенциальном переходе своего клиента в московский ЦСКА.

«Какая ситуация с трансфером Роши? Еще ничего неизвестно и непонятно», - передает слова представителя футболиста Sport24.

Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры по трансферу, но пока не могут договориться.

27-летний центральный защитник выступает за португальский коллектив с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2023 года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Роши составляет 1,5 миллиона евро.

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