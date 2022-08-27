Баженов: «Россия - не самый лучший вариант для Кейта»

Экс-форвард столичного «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о переходе французского форварда Бальде Кейта в стан «красно-белых».

«Россия - не самый лучший вариант для него. Видимо, «Спартак» заманил его. Надеюсь, футболист найдёт мотивацию перезагрузить карьеру», - приводит слова Баженова издание «Чемпионат».

27-летний нападающий подписал с «красно-белыми» трехлетнее трудовое соглашение. К «народной команде» он присоединился в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Кейта выступал за «Кальяри». Нападающий принял участие в 26 поединках Серии А, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.