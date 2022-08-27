ЦСКА нацелился на футболиста «Бешикташа»

Защитник Франсиско Монтеро, который выступает в турецкой Суперлиге за стамбульский «Бешикташ», может переехать в Российскую премьер-лигу.

Как информирует Metaratings.ru, футболист попал в сферу интересов московского ЦСКА . «Армейцы» рассматривают этого игрока в качестве альтернативы Виллиану, переход которого сорвался. Трансферная стоимость Монтеро составляет 2,7 миллиона евро.

После шести сыгранных туров чемпионата России ЦСКА с 13 баллами занимает третье место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Владимира Федотова проведут на выезде с «Ростовом».