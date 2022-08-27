«Динамо» договорилось о трансфере уругвайского футболиста

Защитник Николас Миричал, выступающий у себя на родине за «Насьональ», близок к переезду в Российскую премьер-лигу. По сообщениям инсайдера Луиса Мерло, новым местом работы 21-летнего футболиста станет московское «Динамо».

Стороны уже провели переговоры и достигли договоренности о трансфере. Сумма сделки пока не афишируется. В настоящий момент клубы согласовывают последние нюансы трансфера.

Николас является воспитанником футбольной академии «Насьоналя». За первую команду он выступает с января 2021 года. С того времени Миричал принял участие в 64 поединках, в которых не отметился голевыми действиями и получил 13 желтых, а также одну красную карточку.