Бышовец: «Переход Захаряна в «Челси» очень рискованный»

Российский футбольный специалист Анатолий Бышовец высказался на тему возможного перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Даже Вернеру и Лукаку тяжело играть в «Челси», а это игроки топ-уровня. У Арсена есть опасность поехать в аренду сразу, потом еще в одну, и так дальше. Переход очень рискованный», - приводит слова тренера Metaratings.ru.

На этой неделе появилась новость, что Захарян может перейти в «Челси» за 15 миллионов евро. «Пенсионеры» готовы предложить игроку долгосрочное соглашение до лета 2028 года.

В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провел пять поединков, отметившись голом и результативным пасом.