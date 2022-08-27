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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» не ведёт переговоры с Joma

 
27 Августа 2022 • 06:40 Комментировать

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, московский «Спартак» не вступал в переговоры с испанским брендом Joma относительно сотрудничества.

По данным источника, представители «народной команды» общаются с другими поставщиками игровой экипировки. Среди этих компаний нет Joma.

Напомним, что в мае текущего года завершилось сотрудничество «красно-белых» с американской компанией Nike. Этот бренд являлся техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.

В текущем розыгрыше РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля набрали 13 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Следующий матч «Спартак» сыграет против воронежского «Факела».

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