Шалимов рассказал, что думает о трансфере Захаряна в «Челси»

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов поделился своим мнением касательно возможного перехода хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Если трансфер произойдет, он уйдет в аренду в такую команду, где у него будет шанс играть в основном составе. Если он присядет на лавку, будет очень плохо игроку», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что трансфер Захаряна может обойтись лондонскому клубу в 15 миллионов евро. Агент игрока Вадим Андреев заявил, что сделка очень близка к оформлению.

На счету Арсена 13 голов и 16 ассистов в составе «Динамо». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.