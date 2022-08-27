Кобелев назвал самого талантливого футболиста России

Экс-рулевой московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался относительно интереса лондонского «Челси» к полузащитнику сборной России и московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«Будет официальная информация, тогда можно что-то обсуждать. Самый ли он талантливый футболист в России? Пожалуй, да», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.

На днях в прессе появилась информация, что английский гранд заинтересован в трансфере Захаряна. Сумма трансфера может составить порядка 15 миллионов евро.

19-летний полузащитник является воспитанником академии «Динамо». Контракт Арсена с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2024 года.