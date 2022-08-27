Ребко оценил трансфер Бальде в «Спартак»

Бывший футболист столичного «Спартака» Алексей Ребко поделился мнением о переходе в стан «красно-белых» французского нападающего Кейта Бальде.

В интервью «Матч ТВ» он заявил, что пока трудно сказать, станет ли форвард усилением для «народной команды». По мнению Ребко, все будет зависеть от того, с каким настроем прибудет Бальде: приедет ли он просто зарабатывать деньги или же действительно играть.

Напомним, что Кейта присоединился к «Спартаку» в статусе свободного агента. Предыдущим клубом нападающего был итальянский «Кальяри». Также он известен по выступлениям за «Монако» и миланский «Интер».