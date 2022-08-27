Орещук считает, что Захарян не будет играть в «Челси»

Слух о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна буквально взорвал общественность, в последние сутки обсуждается лишь эта вероятность. Между тем не исключено, что даже перейдя в «Челси», Захарян играть там не будет. Ткое мнение высказал известный футбольный агент Роман Орещук.

- Нет, он точно там не будет игроком основы. Это просто инвестиция «Челси» в будущее. Захарян хороший футболист, но в Англии ему будет тяжело. А если мы говорим о «Челси», то тем более. Отдадут в аренду. Вопрос только – куда? - цитирует Орещука playmaker24.ru.

Напомним, что в марте Захарян вошел в число десяти самых дорогих футболистов в мире не старше 18 лет, но сейчас ему уже 19.