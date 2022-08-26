​Бальде выбрал номер в «Спартаке»

В пятницу вечером «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Кейта Бальде. 27-летний сенегалец подписал с «красно-белыми» контракт на три сезона. В московском клубе Бальде будет выступать под номером 9.

Последними тремя футболистами, которые играли в «Спартаке» под «девяткой», были Эсекель Понсе, Александр Кокорин и Резиуан Мирзов. Как видим, видной фигурой в истории московского клуба никто из этой тройки не стал. Кейта Бальде будет стараться прервать серию и стать «девяткой», которая будет блистать.

После шести туров «Спартак» в турнирной таблице РПЛ идёт вторым, отставая от «Зенита» на один балл.