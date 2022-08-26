Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кейта Бальде стал игроком «Спартака» официально

 
26 Августа 2022 • 19:46 Комментировать

Состав «Спартака» пополнил нападающий Кейта Бальде. 27-летний сенегалец поставил подписи на страницах трудового соглашения, рассчитанного на три сезона, о чём рассказывает пресс-служба клуба.

В последнее время Кейта Бальде пребывал в статусе свободного агента. В прошлом сезоне сенегалец защищал цвета «Кальяри».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 27 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть в Воронеже против «Факела».

После шести сыгранных туров «Спартак» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 22 минута Сочи 1:0 Химки
27.08  15:00 Пари НН ... Динамо Москва
27.08  17:30 Факел ... Спартак Москва
27.08  20:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.18 3.55 3.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
20:25 · Россия. Премьер-лига
Нобоа стал автором быстрого гола в ворота «Химок»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Химок» Сосницкий: «Простуда уложила Писарева в постель»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Жоаозиньо последнюю неделю провёл так, что заслужил место в стартовом составе»
19:51 · Россия. Премьер-лига
​Бальде выбрал номер в «Спартаке»
19:40 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:35 · Россия. Премьер-лига
​Данни поделился ожиданиями от матча легенд «Зенита» и «Спартака»
19:11 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» анонсировал трансфер фотографией чёрной икры 2
18:55 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» - «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России – 27 августа 2022
18:44 · Россия. Премьер-лига
​Гол Малкома «Торпедо» засчитан ошибочно – ЭСК
18:30 · Россия. Премьер-лига
​Один из матчей 9-го тура РПЛ сдвинули по времени
18:26 · Россия. Премьер-лига
​Названа сумма трансфера Самошникова в «Динамо»
17:45 · Россия. Премьер-лига
​Самошников подпишет контракт с «Динамо» на четыре сезона официально
17:21 · Россия. Премьер-лига
​Появился новый инсайд о зарплате Захаряна в «Челси»
17:14 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» интересуется бывшим игроком «Боруссии»
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Кейта Бальде стал ещё ближе к «Спартаку»
Все новости
Рекомендуем