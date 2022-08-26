Состав «Спартака» пополнил нападающий Кейта Бальде. 27-летний сенегалец поставил подписи на страницах трудового соглашения, рассчитанного на три сезона, о чём рассказывает пресс-служба клуба.

В последнее время Кейта Бальде пребывал в статусе свободного агента. В прошлом сезоне сенегалец защищал цвета «Кальяри».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 27 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть в Воронеже против «Факела».

После шести сыгранных туров «Спартак» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.