​Данни поделился ожиданиями от матча легенд «Зенита» и «Спартака»

Бывший игрок и капитан «Зенита» Мигель Данни поделился ожиданиями от матча легенд против «Спартака».

Напомним, что команды легенд «Спартака» и «Зенита» сойдутся на поле «Открытие Арены» 2 сентября. Это будет ответный матч – в июле питерцы одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам Романа Широкова и Александра Кержакова.

«Я очень счастлив вернуться и сыграть со своими бывшими товарищами по команде. Это будут великолепные эмоции и опыт в этом матче! Надеюсь, мы выиграем в этой встрече», - высказался Данни, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Мигель Данни защищал цвета «Зенита» в 2008-2017 годах. За это время португалец провёл 113 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 28 голевых передач.