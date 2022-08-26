​«Спартак» анонсировал трансфер фотографией чёрной икры

Пресс-служба «Спартака» разместила в телеграм-канале фотографию чёрной игры. На банке можно заметить надпись: «Икра трансферная».

Вероятно, таким оригинальным способом «красно-белые» анонсировали пополнение в составе команды. Ожидается, что в ближайшие часы клуб подпишет контракт с Кейта Бальде – нападающим из Сенегала, оказавшимся без клубной прописки. В прошлом сезоне Бальде выступал в Италии за «Кальяри».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 27 августа. Команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях у «Факела». Игра стартует в 17:30 по московскому времени.