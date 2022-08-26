​Гол Малкома «Торпедо» засчитан ошибочно – ЭСК

На официальном сайте Российского союза была опубликована новость, посвящённая ещё нескольким решениям экспертно-судейской комиссии. Так, например, был рассмотрен эпизод со вторым голом «Зенита» в последнем матче РПЛ против «Торпедо». Любопытно, что в ЭСК обратился не какой-то из клубов, а департамент судейства РФС.

ЭСК установила, что гол Малкома был засчитан ошибочно. Большинство членов комиссии считают, что бразилец перед взятием ворот нарушал правила против защитника. Это выражалось в контакте в ногах и толчке в спину.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Торпедо» на своём поле со счётом 2:0.