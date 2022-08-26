​Названа сумма трансфера Самошникова в «Динамо»

Ожидается, что вот-вот «Динамо» объявит о переходе из «Рубина» 24-летнего защитника Ильи Самошникова. Согласно данным «Спорт-Экспресса», московский клуб за трансфер Самошникова заплатит казанцам 3 миллиона евро.

Отмечается, что «Динамо» заинтересовалось Ильей Самошниковым после скандального ухода из клуба защитника Гильермо Варелы.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Илья Самошников подпишет с «Динамо» контракт на четыре сезона.

За казанский «Рубин» Илья Самошников выступал с начала 2020 года. Весной текущего года команда Леонида Слуцкого вылетела в Первую лигу.