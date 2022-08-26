Всё идёт к тому, что защитник Илья Самошников всё-таки сменит «Рубин» на «Динамо». По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», 24-летний футболист подпишет с московским клубом контракт, рассчитанный на четыре сезона.

За «Рубин» Илья Самошников выступает с начала 2020 календарного года. По итогам прошлого сезона команда понизилась в классе, вылетев из Премьер-лиги в Первую лигу.

Илья Самошников оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 3 миллиона евро.

Отметим, что ближайший матч РПЛ «Динамо» проведёт 27 августа. Команда Славиши Йокановича сыграет против «Пари НН» на поле соперника.