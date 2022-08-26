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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Появился новый инсайд о зарплате Захаряна в «Челси»

 
26 Августа 2022 • 17:21 Комментировать

В самое ближайшее время Арсен Захарян может сделать серьёзный шаг вперёд в своей карьере, перейдя из «Динамо» в «Челси». Согласно данным «Чемпионата», при осуществлении трансфера в лондонском клубе заработная плата Захаряна будет измеряться 960 тысячами фунтов (1,13 млн евро) в год. Речь идёт о сумме до налоговых выплат. 

Ранее сообщалось, что «Челси» ведёт переговоры по Арсену Захаряну, но «Динамо» надеется сохранить игрока на нынешний сезон на правах аренды.

Эксперты из авторитетного портала transfermarkt оценивают 19-летнего Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.

Между тем, Арсен Захарян отправился на субботний матч «Динамо» против «Пари НН».

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Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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