​Кейта Бальде стал ещё ближе к «Спартаку»

В ближайшее время состав «Спартака» должен пополнить нападающий Кейта Бальде. В настоящий момент 27-летний сенегалец, который прошлый сезон провёл в «Кальяри», не имеет клубной прописки.

Агент Федерико Пасторелло, ведущий дела Кейта Бальде, рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что футболист в обозримом будущем приедет в Москву для прохождения медицинского обследования. Если всё будет хорошо, сенегалец подпишет контракт, рассчитанный на три сезона.

«Спартак» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на одно очко.