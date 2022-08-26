Пресс-служба «Динамо» сообщила о вылете команды в Нижний Новгород на матч седьмого тура Премьер-лиги против «Пари НН». На фотографиях из аэропорта можно заметить полузащитника Арсена Захаряна. Как известно, 19-летний футболист до закрытия летнего трансферного окна может оказаться в «Челси». В настоящий момент идёт переговорный процесс.

Матч Российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Динамо» стартует 27 августа в 15:00 по московскому времени.

Ранее сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно, что «Динамо» продать Арсена Захаряна в «Челси», но при этом сохранить игрока на нынешний сезон на правах аренды.