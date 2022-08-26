​Черчесов не считает, что Захаряну нужно обязательно переходить в «Челси»

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился своими мыслями по поводу ситуации Арсена Захаряна.

Как известно, Арсен Захарян в ближайшее время может сменить «Динамо» на «Челси». В настоящее время идут переговоры.

Черчесов считает, что Захаряну не нужно обязательно переходить в «Челси». По мнению тренера, всё зависит от роли, которую полузащитник будет играть в гранде Английской премьер-лиги.

«Мы не знаем, какую роль Арсен будет играть в «Челси» на первых порах. Если всё спланировано и понятно, то надо делать этот шаг. В противном случае - вывеска АПЛ и «Челси» подходит под определение «Не всё то золото, что блестит», - высказался Черчесов для «Чемпионата».

Нынешний рулевой «Ференцвароша» считает, что футболистам нужно планировать свою карьеру, а не перепрыгивать через ступеньки.

Напомним, что 19-летнего Арсена Захаряна эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 15 миллионов евро.