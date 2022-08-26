Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в лондонский «Челси».

- Даже если этот переход и случится, зачем из него раздувают великую новость, как будто бы Захарян сегодня суперигрок? Во-первых, мне с трудом верится, что «Челси» совершит такой трансфер. В прошлом году Захарян ещё выглядел неплохо, но никто из европейских клубов его не приглашал. А сейчас он серая тень того футболиста. У «Челси» сегодня есть три-четыре человека на эту позицию. Я думаю, в лондонском клубе были удивлены, узнав, что, оказывается, они собираются приобрести Захаряна. Он им не нужен.

Вряд ли «Челси» купит Захаряна, чтобы сразу отдать его куда-то в аренду. На Западе не любят так делать, это бьёт по имиджу клуба. А система нашего футбола выстроена так, что игроков захваливают, о чём мы с вами в прошлый раз говорили. Сычевой забил за «Оренбург» три гола, и стали кричать, что он суперфутболист. И теперь этот суперфутболист сидит на лавке.

С Захаряном то же самое сделали – пацана перехвалили в прошлом году. В наше время футболисты звёздной болезнью не болели, а сегодняшнее молодое поколение – это совсем другое дело. Посмотрите: недавно у Захаряна было удаление, он постоянно спорит с судьями, всё время недоволен чем-то. А почему? Потому что растерял форму, которая была у него не отличная, но неплохая.