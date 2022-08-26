Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «У Захаряна звёздная болезнь, его перехвалили, он не нужен «Челси» эксклюзив

 
26 Августа 2022 • 15:58 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в лондонский «Челси».

- Даже если этот переход и случится, зачем из него раздувают великую новость, как будто бы Захарян сегодня суперигрок? Во-первых, мне с трудом верится, что «Челси» совершит такой трансфер. В прошлом году Захарян ещё выглядел неплохо, но никто из европейских клубов его не приглашал. А сейчас он серая тень того футболиста. У «Челси» сегодня есть три-четыре человека на эту позицию. Я думаю, в лондонском клубе были удивлены, узнав, что, оказывается, они собираются приобрести Захаряна. Он им не нужен.

Вряд ли «Челси» купит Захаряна, чтобы сразу отдать его куда-то в аренду. На Западе не любят так делать, это бьёт по имиджу клуба. А система нашего футбола выстроена так, что игроков захваливают, о чём мы с вами в прошлый раз говорили. Сычевой забил за «Оренбург» три гола, и стали кричать, что он суперфутболист. И теперь этот суперфутболист сидит на лавке.

С Захаряном то же самое сделали – пацана перехвалили в прошлом году. В наше время футболисты звёздной болезнью не болели, а сегодняшнее молодое поколение – это совсем другое дело. Посмотрите: недавно у Захаряна было удаление, он постоянно спорит с судьями, всё время недоволен чем-то. А почему? Потому что растерял форму, которая была у него не отличная, но неплохая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Чемпионат России Апл Чемпионат Англии РПЛ Павел Стипиди Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.08  20:00 Сочи ... Химки
27.08  15:00 Пари НН ... Динамо Москва
27.08  17:30 Факел ... Спартак Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
17:21 · Россия. Премьер-лига
​Появился новый инсайд о зарплате Захаряна в «Челси»
17:14 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» интересуется бывшим игроком «Боруссии»
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Кейта Бальде стал ещё ближе к «Спартаку»
16:48 · Россия. Премьер-лига
​Захарян отправился на матч «Динамо» официально
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов не считает, что Захаряну нужно обязательно переходить в «Челси»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков — о Захаряне в «Челси»: «Такими моментами нужно пользоваться, и ему нужно однозначно уезжать»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​В РФС рассказали о зарплатах судей
15:32 · Россия. Премьер-лига
«Севилья» готова продать Гуделя в «Динамо»
15:29 · Россия. Премьер-лига
​Карпин прокомментировал возможный трансфер Захаряна в «Челси»
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин хочет, чтобы матчи легенд «Зенита» и «Спартака» больше не проводились
15:20 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил Денисову на критику
15:06 · Россия. Премьер-лига
​Абрамович не повлиял на возможный трансфер Захаряна в «Челси»
14:54 · Россия. Премьер-лига
​«Мы не должны хлопать дверью»: Алаева пугает возможная тотальная изоляция России в случае принятия команд из Крыма 2
14:49 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов считает, что для игры в АПЛ Захаряну надо подкачаться 1
14:34 · Россия. Первая лига
«Селтик» объявил о переходе Хакшабановича официально
Все новости
Рекомендуем