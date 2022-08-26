​Карпин прокомментировал возможный трансфер Захаряна в «Челси»

В настоящий момент идут переговоры по трансферу полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси». Своими мыслями по поводу возможной сделки поделился Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов» и национальную сборную России. Слова Карпина на своих страницах приводит «РБК».

Стоит сказать, что авторитетный портал transfermarkt оценивает 19-летнего Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.

«Не знаю, стоит ли он этих денег, я же не Transfermarkt. Будет ли играть Захарян в «Челси», зависит от тренера, он его покупает, а под какую позицию и какие функции, тут только Тухелю известно», - высказался Карпин.

Отметим, что Арсен Захарян является воспитанником «Динамо». О талантливом полузащитнике в Европе знают давно – Захарян не раз попадал в материале западных СМИ о молодых футболистах.