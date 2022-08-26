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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Аршавин хочет, чтобы матчи легенд «Зенита» и «Спартака» больше не проводились

 
26 Августа 2022 • 15:23 Комментировать

В следующую пятницу, 2 сентября, на московской «Открытие Арене» сыграют команды легенд «Спартака» и «Зенита». Это будет ответный матч – в первом июльском «сине-бело-голубые» победили со счётом 2:0 благодаря результативным ударам Романа Широкова и Александра Кержакова.

Известный в прошлом форвард «Зенита» Андрей Аршавин хочет, чтобы ответная игра в начале сентября стала последней.

«Мне тяжело участвовать в этих матчах, хотя с Володей Быстровым мы начали тренироваться с 2006 годом», - высказался Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт День за Днём».

«Я бы хотел, чтобы игра 2 сентября в подобном формате стала последней», - добавил экс-нападающий сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Аршавин
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