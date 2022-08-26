​Абрамович не повлиял на возможный трансфер Захаряна в «Челси»

Арсен Захарян в ближайшие дни может примерить на себе футболку «Челси». В настоящий момент лондонский клуб ведёт переговоры с «Динамо» по трансферу талантливого 19-летнего полузащитника.

Как рассказывает на своих страницах «Чемпионат», ссылаясь на несколько своих источников, бывший владелец «Челси» Роман Абрамович не имеет никакого отношения к возможному трансферу Захаряна в топ-клуб Премьер-лиги.

Также отмечается, что «Челси» следил за Арсеном Захаряном ещё с прошлого лета. Скауты лондонского клуба даже приезжали в Россию, чтобы посмотреть на игру футболиста «Динамо» воочию.