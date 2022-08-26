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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Мы не должны хлопать дверью»: Алаева пугает возможная тотальная изоляция России в случае принятия команд из Крыма

 
26 Августа 2022 • 14:54 Комментировать (1)

В последнее время многое было сказано на тему возможного приёма команд из Крыма в российскую футбольную систему. Многие страны не признают Крым частью России, и УЕФА не позволяет крымским командам выступать под эгидой РФС.

Вхождение клубов Крыма в российский футбол может стать поводом для исключения России из УЕФА. Такой расклад не впечатляет Александра Алаева, который недавно стал президентом Российской премьер-лиги.

«Сейчас у нас есть проблемы с поиском соперника для товарищеских матчей, а в таком случае всё ещё хуже – ты просто не можешь ни с кем играть. А теперь вы задайте себе вопрос: как сказать детям, у которых есть мечта играть в футбол, что им нужно о ней забыть?» - вопрошает Алаев, чьи слова приводит «Чемпионат».

По словам Александра Алаева, нужно ставить вопрос не о признании Крыма Российским футбольным союзом, а думать о том, как развивать футбол на полуострове.

«Мы не должны хлопать дверью и уходить из УЕФА», - заявил Алаев.

По словам главы РПЛ, он хочет, чтобы российские клубы выступали в еврокубках, а российская сборная – на чемпионатах Европы и мира.

Напомним, что в настоящий момент российский футбол находится под санкциями УЕФА и ФИФА. Клубы из РПЛ пропускают еврокубковый сезон 2022/2023, а сборная России лишилась возможности побороться за место на чемпионате мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Алаев крым РПЛ
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Комментарии (1)
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AndrewS
26 Августа 2022 в 15:07
Всё верно. "Если ты плюнешь на мир, он утрётся. А если мир плюнет на тебя, ты утонешь!" (с)
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