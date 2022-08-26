​Агент Захаряна рассказал о переговорах с «Челси»

В последние дни европейского трансферного окна Арсен Захарян может сменить «Динамо» на «Челси». Агент российского хавбека Павел Андреев ответил на вопрос по поводу информации о том, что лондонцы предлагают Захаряну контракт на шесть сезонов.

«Всё на стадии обсуждения», - высказался Андреев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В мае текущего года Арсену Захаряну исполнилось 19 лет. За первую команду московского «Динамо» полузащитник провёл 52 матча, в которых забил 13 голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.