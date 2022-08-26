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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РФС объяснили, почему Соболев не заслужил удаления за удар шипами в лицо Шунину

 
26 Августа 2022 • 14:12 Комментировать

На прошлых выходных «Спартак» потерпел первое поражение в этом чемпионате. Команда Гильермо Абаскаля проиграла «Динамо» (0:1) в дерби. В среде футбольных фанатов возникли споры по поводу момента, когда Александр Соболев нанёс удар шипами в лицо вратарю Антону Шунину. Пресс-служба «Динамо» опубликовала видео с семинара РФС, на котором Николай Иванов, менеджер судей, разъяснил этот эпизод.

- Смотрите, Соболев аккуратно играет в мяч, - сказал представитель РФС, вызвав смех в зале. – Нет, нет, чуть назад верните. Смотрите пошагово. Соболев аккуратно бьёт, вратаря ещё нет. Дальше он сгибает ногу в колене, пытаясь избежать этого контакта. Поэтому в данном случае о красной карточке речи не идёт. Вот если бы он продолжал движение ногой, тогда да, - отметил Иванов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Александр Соболев
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