​В РФС объяснили, почему Соболев не заслужил удаления за удар шипами в лицо Шунину

На прошлых выходных «Спартак» потерпел первое поражение в этом чемпионате. Команда Гильермо Абаскаля проиграла «Динамо» (0:1) в дерби. В среде футбольных фанатов возникли споры по поводу момента, когда Александр Соболев нанёс удар шипами в лицо вратарю Антону Шунину. Пресс-служба «Динамо» опубликовала видео с семинара РФС, на котором Николай Иванов, менеджер судей, разъяснил этот эпизод.

- Смотрите, Соболев аккуратно играет в мяч, - сказал представитель РФС, вызвав смех в зале. – Нет, нет, чуть назад верните. Смотрите пошагово. Соболев аккуратно бьёт, вратаря ещё нет. Дальше он сгибает ногу в колене, пытаясь избежать этого контакта. Поэтому в данном случае о красной карточке речи не идёт. Вот если бы он продолжал движение ногой, тогда да, - отметил Иванов.