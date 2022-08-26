В «Зените» рассказали, будут ли бороться со «Спартаком» за Бальде Кейта

В СМИ появилась новость о возможном переходе в петербургский «Зенит» экс-форварда миланского «Интера» и «Монако» Бальде Кейта. Об этом в разговоре с корреспондентом Sport24 высказался гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Информация о том, что «Зенит» сделал предложение Бальде Кейта, фейк», - сказал руководитель.

Таким образом, Бальде с большой долей вероятности продолжит карьеру в московском «Спартаке», который также проявляет интерес к нему.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.ру» сообщило, какой оклад Кейта будет получать в стане «красно-белых».