В последние недели летнего трансферного окна московский «Спартак» планирует подписать еще одного футболиста. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.ру», «красно-белые» работают над подписанием футболиста в центр полузащиты.

Напомним, что трансферное окно в России будет открыто до 8 сентября.

В начале этой недели у «Спартака» сменился владелец. Компания «Лукойл» приобрела 100 процентов акций столичного клуба. В свою очередь Леонид Федун, долгое время руководивший клубом, покинул «народную команду».

После шести туров «красно-белые» набрали 13 баллов и занимают второе место в таблице. Следующий матч команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Факелом».

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