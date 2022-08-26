Перспективный форвард Михаил Заботкин, выступавший за молодежную команду московского ЦСКА, сменил клубную прописку.

19-летний нападающий продолжит карьеру в липецком «Металлурге». Об этом рапортует пресс-служба клуба. Стороны заключили полноценный трудовой договор, длительность которого не разглашается. В контракте прописана опция обратного выкупа трансфера Заботкина.

Стоит отметить, что последние шесть месяцев российский нападающий находился в структуре «Альбасете». Российский футболист выступал на правах аренды за вторую команду испанского клуба.