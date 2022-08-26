Комличенко рассказал, чего может добиться Дзюба в Турции

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о перспективах экс-нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы добиться успеха в турецком футболе.

«В Турции классный чемпионат, атакующий. Думаю, у Дзюбы могут быть хорошие шансы побороться в гонке бомбардиров. Мастерство он точно не потерял», - цитирует Комличенко «Матч ТВ».

Напомним, что этим летом Дзюба перешел в «Адана Демирспор». 34-летний нападающий подписал с турками контракт до окончания сезона-2022/2023. В договор включен пункт о возможной пролонгации сотрудничества на один год.

Дзюба уже успел дебютировал за новый клуб в матче с «Фенербахче» (2:4). В том поединке форвард отметился первым голом на новом месте.