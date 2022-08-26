Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «У наших судей отнимают душу и пытаются запихнуть на задний двор» эксклюзив

 
26 Августа 2022 • 09:33 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил российских футбольных арбитров с европейскими.

- Я недавно разговаривал с функционером достаточного большого российского клуба, и он ругал судей. Я сказал ему, что надо вернуть ту систему, которая была с 90-х годов и где-то до середины нулевых, когда в судейский корпус принимались люди не с 20 или 22 лет, а с 30 лет, и только бывшие футболисты. Вот тех брали и обучали. А потом придумали, что надо брать с 20 лет и тренировать. Они не просто никогда не играли в футбол – они его вообще не понимают. Выйдет этот пацанёнок судить, а там дядьки играют – так они его за пять секунд закинут в овраг и забудут про него.

Невозможно обучить человека делу, если он не знает даже навыков этого дела. Когда человек сам играл в футбол, ему намного легче. Если такой судья и ошибается на поле, он делает это по-футбольному, потому что чувствует игру как футболист. Из такого судьи будет толк. А если человек вообще никогда не играл в футбол, это совсем другое дело. Сейчас скажут, что в Европе судят инженеры. Да вы на Европу-то не смотрите! Там у судей совсем другой менталитет, совсем другой подход к футболу. У них в футбольном плане души нет, а у нас всё время присутствовала душа. Но сейчас её у нас отнимают и пытаются запихнуть на задний двор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Павел Стипиди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.08  20:00 Сочи ... Химки
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
09:30 · Россия. Премьер-лига
Норманн отказывается играть за «Ростов» и хочет в Москву
09:05 · Россия. Премьер-лига
Каррера дал совет «Спартаку» по Селихову
08:48 · Россия. Премьер-лига
«Лукойл» верит в Абаскаля и обещает новые трансферы
07:49 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты планы «Краснодара» на остаток трансферного окна
07:43 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» назвал «Динамо» стоимость Самошникова
07:32 · Россия. Премьер-лига
В «Челси» высказались о трансфере Захаряна
07:20 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сделал предложение форварду, поигравшему за «Интер» и «Монако»
04:46 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Спартак» готов сражаться за титул»
03:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Захаряна подтвердил, что «Челси» жаждет приобрести его подопечного 1
00:38 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» может продать Захаряна, но при этом не получить за него деньги
00:04 · Россия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение «Динамо» по Захаряну
25 Августа
23:52 · Россия. Премьер-лига
«Челси» прислал предложение по Захаряну, работа уже идёт
23:41 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Дзюбе нужно быть лидером на поле»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Каррера сожалеет о том, что российские клубы не участвуют в жеребьёвке европейских турниров
20:51 · Кубок России
Анохин: «Финал Фонбет Кубка России надо провести в «Лужниках»
Все новости
Рекомендуем