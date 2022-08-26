Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил российских футбольных арбитров с европейскими.

- Я недавно разговаривал с функционером достаточного большого российского клуба, и он ругал судей. Я сказал ему, что надо вернуть ту систему, которая была с 90-х годов и где-то до середины нулевых, когда в судейский корпус принимались люди не с 20 или 22 лет, а с 30 лет, и только бывшие футболисты. Вот тех брали и обучали. А потом придумали, что надо брать с 20 лет и тренировать. Они не просто никогда не играли в футбол – они его вообще не понимают. Выйдет этот пацанёнок судить, а там дядьки играют – так они его за пять секунд закинут в овраг и забудут про него.

Невозможно обучить человека делу, если он не знает даже навыков этого дела. Когда человек сам играл в футбол, ему намного легче. Если такой судья и ошибается на поле, он делает это по-футбольному, потому что чувствует игру как футболист. Из такого судьи будет толк. А если человек вообще никогда не играл в футбол, это совсем другое дело. Сейчас скажут, что в Европе судят инженеры. Да вы на Европу-то не смотрите! Там у судей совсем другой менталитет, совсем другой подход к футболу. У них в футбольном плане души нет, а у нас всё время присутствовала душа. Но сейчас её у нас отнимают и пытаются запихнуть на задний двор.