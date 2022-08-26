Норманн отказывается играть за «Ростов» и хочет в Москву

Норвежский полузащитник Матиас Норманн, выступавший в прошлом сезоне за английский «Норвич», не хочет возвращаться в «Ростов». Контракт скандинава с «жёлто-синими» рассчитан до 2024 года.

Как стало известно журналисту Ивану Карпову, хавбек категорически отказывается играть за «Ростов». Подписать Норманна может московский «Локомотив». Норвежец готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры.

Трансферная стоимость 26-летнего исполнителя оценивается в десять миллионов евро. В «Ростов» он перешел в 2019 году.

В прошлом сезоне Норманн провел 23 матча в Премьер-лиге, отметившись одним голом и двумя ассистами.