Каррера дал совет «Спартаку» по Селихову

Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера, ранее работавший в московском «Спартаке», поделился мнением о вратаре «красно-белых» Александре Селихове.

«Селихов - очень ценный футболист, один из лучших вратарей России. «Спартаку» необходимо сохранить его в команде. Для меня он топ-игрок», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» заморозили переговоры с 28-летним голкипером о пролонгации сотрудничества.

В текущем сезоне Александр сыграл шесть матчей в Премьер-лиге и пропустил четыре мяча. Действующее трудовое соглашение вратаря со столичным коллективом рассчитано до конца этого года.