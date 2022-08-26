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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыты планы «Краснодара» на остаток трансферного окна

 
26 Августа 2022 • 07:49 Комментировать

Летняя трансферная кампания «Краснодара» еще не завершена. Об этом в разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» рассказал источник, знакомый с планами «быков».

«Один-два новых футболиста появятся в «Краснодаре», - сказал собеседник.

Напомним, что трансферный рынок в России закрывается 8 сентября.

В новом сезоне Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 11 баллов после шести туров и располагается на шестой позиции в турнирной таблице.

Следующий матч в чемпионате «Краснодар» проведет против столичного «Торпедо» на выезде. Встреча состоится 28 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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Краснодар Трансферы футбола - лето 2022
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