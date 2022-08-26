«Рубин» назвал «Динамо» стоимость Самошникова

Казанский «Рубин» обозначил московскому «Динамо» стоимость защитника Ильи Самошникова. Согласно данным «Спорт-экспресса», клуб из Татарстана рассчитывает выручить с трансфера игрока два-три миллиона евро. В настоящее время стороны обсуждают потенциальную сделку.

Стоит отметить, что Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. Срок действующего трудового договора игрока с клубом рассчитан до середины 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Самошников принял участие в шести поединках, в которых записал на свой счет две голевые передачи.