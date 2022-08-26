В «Челси» высказались о трансфере Захаряна

Представитель лондонского «Челси» Стив Аткинс, который является пресс-атташе английского клуба, прокомментировал новость о возможном трансфере полузащитника сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Челси» хочет выкупить Захаряна? Политика «Челси» - не реагировать на трансферные слухи и спекуляции в СМИ. Без комментариев», - приводит слова Аткинса «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось, что «пенсионеры» могут активировать опцию выкупа 19-летнего игрока.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Захарян поучаствовал в пяти поединках за «бело-голубых», отметившись забитым мячом и двумя результативными передачами.