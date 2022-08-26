«Спартак» сделал предложение форварду, поигравшему за «Интер» и «Монако»

Московский «Спартак» обратился с предложением к сенегальскому нападающему Бальде Кейта, на которого также претендует петербургский «Зенит».

Согласно данным, которыми располагает портал FilGoal, руководство столичного клуба готово подписать с 27-летним исполнителем трехлетнее трудовое соглашение. Ряды «красно-белых» Бальде может пополнить бесплатно, поскольку сейчас пребывает в статусе свободного агента.

В сезоне-2021/2022 нападающий выступал в чемпионате Италии за «Кальяри». Он принял участие в 26 матчах, забил три мяча и сделал один ассист.

Ранее Кейта отметился выступлениями за миланский «Интер» и французский «Монако».