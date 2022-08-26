«Спартак» и «Зенит» готовы подписать экс-нападающего «Интера»

Два представителя Российской премьер-лиги включились в борьбу за сенегальского нападающего Бальде Кейта. По сообщениям FilGoal, заинтересованность в услугах африканского форварда проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Оба клуба уже сделали предложения легионеру.

По данным источника, Бальде примет решение в течение ближайших суток. Отмечается, что футболист отдает предпочтение трансферу в московский клуб.

Кейта известен в Европе по выступлениям за «Монако» и миланский «Интер». В прошлом сезоне нападающий играл в Серии А за «Кальяри». 27-летний форвард принял участие в 26 матчах, отметившись тремя голами и результативной передачей.