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«Челси» прислал предложение по Захаряну, работа уже идёт

 
25 Августа 2022 • 23:52 Комментировать

Лондонский «Челси» прислал первое предложение по приобретению 19-летнего Арсена Захаряна, полузащитника московского «Динамо». Как сообщает авторитетный итальянский репортер Джанлука ди Марцио, первое предложение «Челси» составляет 15 миллионов евро.

Напомним, что в марте Захарян вошел в число десяти самых дорогих футболистов в мире не старше 18 лет - правда, сейчас ему уже девятнадцать, день рождения он отпраздновал в конце мая.

Как уточняет источник, агент подающего большие надежды игрока Рафаэла Пимьента уже работает над трансфером, что означает еще одну важную потерю в стане «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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