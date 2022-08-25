«Челси» прислал предложение по Захаряну, работа уже идёт

Лондонский «Челси» прислал первое предложение по приобретению 19-летнего Арсена Захаряна, полузащитника московского «Динамо». Как сообщает авторитетный итальянский репортер Джанлука ди Марцио, первое предложение «Челси» составляет 15 миллионов евро.

Напомним, что в марте Захарян вошел в число десяти самых дорогих футболистов в мире не старше 18 лет - правда, сейчас ему уже девятнадцать, день рождения он отпраздновал в конце мая.

Как уточняет источник, агент подающего большие надежды игрока Рафаэла Пимьента уже работает над трансфером, что означает еще одну важную потерю в стане «Динамо».