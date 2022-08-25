Каррера сожалеет о том, что российские клубы не участвуют в жеребьёвке европейских турниров

В четверг состоялась жеребьёвка групп европейских турниров, в частности, Лиги чемпионов, и бывший наставник «Спартака», итальянский специалист Массимо Каррера, сожалеет о том, что в ней не участвуют российские клубы. Об этом он заявил в интервью.

- Очень жаль, что российские клубы не участвуют в жеребьевке Лиги чемпионов. Надеемся, что все скоро вернется на круги своя, - цитирует Карреру издание «Спорт-экспресс».

Каррера является тренером, который привел московский «Спартак» к последнему пока что титулу в его истории, в 2017 году. После «Спартака» он работал с греческим АЕК-ом, а также итальянским «Бари».