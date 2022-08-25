Футбольный агент Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, прокомментировал для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» информацию журналистов из Португалии и России о договоренности с ЦСКА.

«ЦСКА и «Портимоненсе» договорились по Роше? Давайте не будем спешить, это вариант, но я не уверен в нем на 100%», - высказался Кампеделли.

27-летний Виллиан Роша защищает цвета «Портимонесе» с лета 2019 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 1,5 миллиона евро.

Добавим, что ЦСКА ближайший матч РПЛ проведёт 28 августа – против «Ростова».