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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Виллиана Роши прокомментировал слухи о договорённости с ЦСКА эксклюзив

 
25 Августа 2022 • 19:38 Комментировать

Футбольный агент Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, прокомментировал для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» информацию журналистов из Португалии и России о договоренности с ЦСКА.

«ЦСКА и «Портимоненсе» договорились по Роше? Давайте не будем спешить, это вариант, но я не уверен в нем на 100%», - высказался Кампеделли.

27-летний Виллиан Роша защищает цвета «Портимонесе» с лета 2019 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 1,5 миллиона евро.

Добавим, что ЦСКА ближайший матч РПЛ проведёт 28 августа – против «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Портимоненсе Виллиан Роша Трансферы футбола - лето 2022
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